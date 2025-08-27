AI wybrała polską stolicę zakochanych. "Miłość zapisana w murach"

- Położone w województwie kujawsko-pomorskim, na wzgórzach nad Wisłą.
- Znane jako „miasto zakochanych” dzięki kultowi św. Walentego.
- W farze pw. Wniebowzięcia NMP znajdują się relikwie patrona zakochanych.
- Największą atrakcją jest renesansowy ratusz na rynku – jeden z najpiękniejszych w Polsce.
Chełmno – miasto zakochanych z urokliwą starówką
Chełmno, malowniczo położone na wzgórzach nad Wisłą w województwie kujawsko-pomorskim, zyskało miano „miasta zakochanych”. To średniowieczna miejscowość, która może pochwalić się wyjątkowym klimatem i zabytkowym centrum wpisanym na listę Pomników Historii. Spacerując po tutejszym rynku, nietrudno zrozumieć, dlaczego co roku przyciąga turystów spragnionych romantycznych wrażeń.
Skąd wzięła się nazwa „miasto zakochanych”?
Chełmno słynie z kultu św. Walentego. W miejscowej farze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przechowywane są jego relikwie. To właśnie sprawiło, że miasteczko zaczęto nazywać polskim miastem zakochanych. Co roku w okolicach 14 lutego odbywają się tu wydarzenia związane z Walentynkami Chełmińskimi, podczas których pary mogą wziąć udział w specjalnych mszach, koncertach i spacerach po urokliwych zaułkach.
Urokliwa starówka – gotycka perełka Pomorza
Serce Chełmna to pięknie zachowany średniowieczny rynek z charakterystycznym renesansowym ratuszem, który uznawany jest za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Warto również odwiedzić wspomnianą farę, a także pozostałości murów obronnych z basztami i bramami, które otaczają miasto. Spacer po brukowanych uliczkach pozwala poczuć atmosferę dawnych wieków.
Romantyczne miejsca dla zakochanych
Oprócz historycznych zabytków Chełmno kusi także klimatycznymi alejkami, zielonymi parkami i widokiem na Wisłę. W mieście nie brakuje ławeczek miłości, fontann czy punktów widokowych, które stały się ulubionym miejscem zakochanych par. Symbolicznym miejscem jest również ławeczka zakochanych z figurką św. Walentego, gdzie turyści chętnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia.
Chełmno – idealne na weekend
Dzięki swojemu położeniu Chełmno jest świetnym kierunkiem na krótki wypad. Bliskość Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza sprawia, że miasto można odwiedzić nawet podczas jednodniowej wycieczki. To miejsce, w którym historia łączy się z romantyczną atmosferą, a średniowieczne zabytki i piękne widoki tworzą niezapomniany klimat.