i Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne

sprawe bada prokuratura

Atak nożem w Bydgoszczy! 34-letnia Patrycja aresztowana za próbę zabójstwa partnera

ago 8:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szokujące doniesienia z Bydgoszczy. Kilka dni temu w mieszkaniu przy ul. Toruńskiej doszło do wstrząsających wydarzeń. Kobieta zaatakowała swojego partnera nożem do obierania warzyw. Teraz bydgoszczanka spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie, jednak wciąż nie przyznaje się do winy.