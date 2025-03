Byliśmy na miejscu!

Babi Targ i Mami Babi Targ w Bydgoszczy. Wiosenne wietrzenie szaf już za nami!

W minioną sobotę, 29 marca, bydgoszczanki i bydgoszczanie tłumnie zjawili się w Galerii Pomorskiej, by wziąć udział w kolejnej edycji Babi Targu. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy modę, ekologię i ideę less waste, ponownie przyciągnęło miłośników odzieży z drugiego obiegu i lokalnej integracji. Nie zabrakło również specjalnej strefy Mami Babi Targ, dedykowanej mamom i przyszłym mamom.