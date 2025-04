i Autor: GDDKiA

jest nagranie!

Butle z gazem i cofanie na ekspresówce! Skrajnie niebezpieczny manewr na S5

To cud, że nie doszło do tragedii. Na drodze ekspresowej S5 w rejonie węzła Pałuki kierowca ciężarówki przewożącej butle z gazem wykonał jeden z najbardziej ryzykownych manewrów — zaczął cofać na pasie włączenia do ruchu. Jego nieodpowiedzialne zachowanie zarejestrowały kamery GDDKiA. Sprawą już zajmuje się policja.