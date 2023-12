Bydgoska policja przerywa poszukiwania 39-letniej Joanny! Jest przełom w sprawie

Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo został powiadomiony przez rodzinę o zaginięciu Joanny, która 5 grudnia 2023 roku wyszła z miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi priorytetowo potraktowali to zgłoszenie i przystąpili do działań. Informacja o zaginięciu bydgoszczanki pojawiła się także we wszystkich lokalnych serwisach informacyjnych. Przełom nadszedł w czwartek, 7 grudnia.

- Policjanci ze Szwederowa odwołują komunikat dotyczący zaginięcia 39-letniej Joanny, z uwagi na jej odnalezienie. Jednocześnie mundurowi dziękują za wszelką pomoc w tej sprawie - przekazała kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

