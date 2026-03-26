Bydgoszcz zamieniła się w dżunglę. Odważni stanęli oko w oko z ptasznikami i dotknęli pytonów

Anna Kisiel
2026-03-26 11:16

Czy odważysz się spojrzeć w oczy ptasznikowi? W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym strach mieszał się z fascynacją, gdy tysiące osób zanurzyło się w świecie egzotycznych zwierząt. Targi ZooEgzotyka 2026 zamieniły halę w tropikalną dżunglę, gdzie na wyciągnięcie ręki znalazły się stworzenia budzące respekt i podziw. To była prawdziwa próba odwagi.

W niedzielę, 22 marca 2026 roku, Bydgoszcz stała się stolicą egzotyki. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko doświadczonych hodowców, ale również całe rodziny i osoby, które po raz pierwszy miały okazję zobaczyć na żywo tak niezwykłe okazy fauny.

Ptaszniki, które hipnotyzują, a nie straszą

Największe emocje wzbudzała strefa pajęczaków. Za szkłem terrariów, w starannie odtworzonych warunkach, można było podziwiać setki gatunków – od niewielkich, zwinnych pająków, po masywne ptaszniki, których widok u wielu wywoływał dreszcz emocji.

Wystawcy z pasją opowiadali o swoich podopiecznych, przełamując stereotypy. 

Pająki to zwierzęta wyjątkowe. Choć budzą strach, wielu ludzi zaczyna dostrzegać ich piękno i niesamowite zachowania – tłumaczył jeden z hodowców. To była lekcja biologii w najbardziej fascynującym wydaniu.

Spotkanie trzeciego stopnia: Odważni dotknęli pytona

Równie tłoczno było w strefie gadów. Królowały tam węże – od smukłych i barwnych węży zbożowych, idealnych dla początkujących, po potężne pytony, których rozmiar budził respekt. To właśnie tutaj odwaga zwiedzających była wystawiana na największą próbę.

Najodważniejsi ustawiali się w kolejce, by pod okiem specjalisty móc dotknąć węża. Dla wielu było to przełomowe doświadczenie – poczucie gładkiej, chłodnej skóry gada i jego spokojnych ruchów zmieniało strach w czystą ciekawość.

