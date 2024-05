Ceniona nauczycielka walczy o życie. Oni nie wyobrażają sobie świata bez niej. Ich gest wyciska łzy

Nauczycielka ze Świecie walczy o życie

Katarzyna Popiołek Staniszewska jest nauczycielką od niemieckiego w szkole w Świeciu. Lubią ją uczniowie oraz koleżanki i koledzy z pracy. Pod koniec kwietnia pani Kasi zawalił się świat. Lekarze nie mają wątpliwości, że dopadł ją okrutnie złośliwy rak. Dla Katarzyny jest jednak ratunek. To przeszczep szpiku kostnego. By do niego doszło, dawcą może być nie ten, kto kocha panią Kasię nad życie, tylko tzw. bliźniak genetyczny. Na razie w bazie danych fundacji potencjalnych dawców nie ma bliźniaka pani Kasi. Jej przyjaciele postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i organizują festyn. Rozpocznie się on w najbliższą niedzielę (26 maja 2024 r.) o godzinie 13, w parku przy świeckim Centrum Kultury. Zabawa ma być na 102. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Pomoc dla Kasi ze Świecia. Nauczycielka przekazała apel

Ci którzy się wahają, czy pójść na festyn i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, niech przeczytają post pani Kasi, która opublikowała go na swoim profilu.

- Proszę o pomoc. Nigdy nie myślałam, że będę „zmuszona” napisać taki nagłówek i liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. 25.04.24 r. zatrzymał się dla mnie świat a późniejsza diagnoza zwaliła mnie i całą moją rodzinę z nóg. Ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem Philadelphia postępuje szybko i odbiera mi siły. Leczę się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w Klinice Hematologii i Transplantologii. Mam opiekę na najwyższym poziomie i wsparcie z każdej strony - podkreśliła Katarzyna.

- Jedyną drogą do pełnego wyzdrowienia jest dla mnie przeszczep szpiku. Teraz jestem na etapie przedleczenia, przygotowania do ciężkiej chemioterapii. Jest więc jeszcze czas na znalezienie dawcy. Proszę rejestrujcie się do DKMS, może wśród Was będzie dawca dla mnie, a może uratujecie inne życie. Nawet nie wiecie, jak my chorzy chcemy żyć!Pozdrawiam i bardzo dziękuję Wam za wsparcie - zaapelowała nauczycielka ze Świecia.

- Wiele osób zna naszą nauczycielkę Katarzynę Popiołek-Staniszewską, wielu ją ceni i lubi. Teraz pora na to, żeby okazać to w najlepszy możliwy sposób - mówi naszemu dziennikarzowi Izabela Kulczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu - Nagłaśniajmy tę akcję, udostępniajmy, zapraszajmy znajomych i przyjdźmy za tydzień w niedzielę do parku przy Centrum Kultury w Świeciu - dodaje w rozmowie z "Super Expressem".