Dachowanie na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy! Kierowca z mandatem [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2025-08-29 9:09

Piątkowy poranek (29 sierpnia) w centrum Bydgoszczy rozpoczął się od poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na rondzie Jagiellonów doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, w wyniku którego samochód osobowy dachował. Choć nikt nie odniósł obrażeń, wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu.

  • Groźne dachowanie auta osobowego miało miejsce na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy po zderzeniu z ciężarówką.
  • Wypadek spowodował 54-letni kierowca ciężarówki, który uderzył w prawidłowo jadącego citroena.
  • Na szczęście nikt nie został ranny, a sprawca został ukarany mandatem.

W piątek 29 sierpnia, tuż po godzinach porannego szczytu, na jednym z najruchliwszych miejsc w Bydgoszczy – rondzie Jagiellonów – doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Jak informują służby, ciężarówka uderzyła w prawidłowo jadącego citroena. Siła uderzenia była na tyle duża, że osobówka dachowała.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję oraz straż pożarną. Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, zarówno kierowca osobówki, jak i drugi kierowca nie doznali obrażeń. Po sprawdzeniu uczestników zdarzenia przez ratowników medycznych potwierdzono, że nikt nie wymaga hospitalizacji.

Policjanci szybko ustalili przyczyny zderzenia. – Kierowca ciężarowej scanii, 54-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w prawidłowo jadącego citroena. Został ukarany mandatem karnym – przekazali funkcjonariusze. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Choć obyło się bez ofiar, skutki wypadku były mocno odczuwalne dla kierowców. Jeden z pasów ruchu od strony ulicy 3 Maja został zablokowany, co spowodowało spore korki w centrum miasta. Przejazd przez rondo Jagiellonów – będące kluczowym węzłem komunikacyjnym Bydgoszczy – był przez kilkadziesiąt minut mocno utrudniony.

