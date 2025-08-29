Dachowanie na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy! Kierowca z mandatem [ZDJĘCIA]

Groźne dachowanie auta osobowego miało miejsce na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy po zderzeniu z ciężarówką.

Wypadek spowodował 54-letni kierowca ciężarówki, który uderzył w prawidłowo jadącego citroena.

Na szczęście nikt nie został ranny, a sprawca został ukarany mandatem.

W piątek 29 sierpnia, tuż po godzinach porannego szczytu, na jednym z najruchliwszych miejsc w Bydgoszczy – rondzie Jagiellonów – doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Jak informują służby, ciężarówka uderzyła w prawidłowo jadącego citroena. Siła uderzenia była na tyle duża, że osobówka dachowała.

Na miejsce natychmiast zadysponowano policję oraz straż pożarną. Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, zarówno kierowca osobówki, jak i drugi kierowca nie doznali obrażeń. Po sprawdzeniu uczestników zdarzenia przez ratowników medycznych potwierdzono, że nikt nie wymaga hospitalizacji.

Policjanci szybko ustalili przyczyny zderzenia. – Kierowca ciężarowej scanii, 54-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w prawidłowo jadącego citroena. Został ukarany mandatem karnym – przekazali funkcjonariusze. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Choć obyło się bez ofiar, skutki wypadku były mocno odczuwalne dla kierowców. Jeden z pasów ruchu od strony ulicy 3 Maja został zablokowany, co spowodowało spore korki w centrum miasta. Przejazd przez rondo Jagiellonów – będące kluczowym węzłem komunikacyjnym Bydgoszczy – był przez kilkadziesiąt minut mocno utrudniony.