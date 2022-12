Jak to możliwe?!

Dramatyczne odkrycie w pierwszy dzień świąt pod Świeciem! Mężczyzna nie żył już od kilku dni

Jak informuje "Extra Świecie" do zdarzenia doszło w niedzielę (25 grudnia) w południe. To wtedy straż pożarna została poproszona przez policję o pomoc w dostaniu się do mieszkania w Lubodzieżu (gmina Lniano). Na miejsce skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Lniana. - Strażacy zastali przed domem policję i rodzinę mężczyzny. Krewni byli zaniepokojeni, bo od kilku dni nie mieli z nim żadnego kontaktu - relacjonuje dziennikarzom portalu asp. Marcin Klemański z komendy powiatowej straży pożarnej w Świeciu.

Po wyważeniu drzwi, obawy potwierdziły się. - Niestety, w środku zastaliśmy ciało mężczyzny. Miejsce zostało przekazane policji i prokuratorowi - wyjaśniają druhowie z OSP Lniano. Według ustaleń "Extra Świecia", stan zwłok wskazywał, że 61-latek zmarł parę dni wcześniej.

Policja wykluczyła już udział osób trzecich. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych.

