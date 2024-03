Wszystko, co najgorsze, zacznie się w marcu! Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego dla Polski. Widzi to wyraźnie

Fordońskiej więzienie było jednym z nielicznych w kraju, w których wyroki odsiadywały największe zbrodniarki. Do Fordonu przewieziono m.in. jedną z najsłynniejszych więźniarek lat 30-tych XX wieku. To Rita Gorgonowa. Podczas II wojny światowej kierowano tu transporty skazanych Polek i Żydówek, które dalej trafiały do obozów koncentracyjnych m.in. w Auschwitz.

Kadra więzienna składała się z samych Niemek. One często maltretowały polskie więźniarki. Okładały je gumowymi pałkami, karały odbieraniem jedzenia i picia, zakazywały odwiedzin rodzin skazanych. Stosowały tortury. Więzienie dla kobiet istniało do 1983 roku. Później zostało częściowo wyremontowane i od tamtej pory przeznaczone jest dla mężczyzn. Znajduje się tu 616 miejsc.

Historia tego więzienia przeraża! Jęki kobiet było słychać w każdej celi