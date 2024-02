Bydgoskie Morsy wskoczyły do jeziora w Pieckach! [ZDJĘCIA]

To koniec 13. i 14. emerytury?! Tylko on przejrzał plany rządu Tuska. "Zostaną wprasowane i znikną"

W niedzielę, 25 lutego było wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku. Termometry wskazywały ponad 10 stopni Celsjusza. A gdyby tego było jeszcze mało, to przez cały dzień świeciło słońce. To jednak nie zraziło członków klubu Bydgoskie Morsy, którzy licznie pojawili się na plaży w podbydgoskich Pieckach. - Jest ciepło, ale wcale nas to nie odstrasza - mówili nam śmiałkowie, którzy punktualnie o godzinie 12 wskoczyli do jeziora.

Kolejne morsowanie odbędzie się 3 marca, jednak wszyscy panowie zachęcają do pojawienia się tydzień później, czyli 10 marca. Tego dnia morsy będą świętować Dzień Kobiet.

Morsowanie to samo zdrowie!

Kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm i zapewniają lepszą tolerancję niskich temperatur. Jak wyjaśniają eksperci, uruchamiają procesy obronne, stymulując pracę układu odpornościowego. Spotkać można również opinie na temat zwiększania zakresu ruchomości i łagodzenia dolegliwości bólowych w stawach dzięki regularnemu morsowaniu.