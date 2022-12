Wikariusz wszedł do kościoła i nie wierzył własnym oczom! Do akcji wkroczyła policja

Aktualizacja: godz. 16:00

Jak udało się nam ustalić, młody mężczyzna nie przeżył wypadku. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Więcej informacji w tym tekście: Bydgoszcz: 19-latek wyskoczył z okna na szóstym piętrze! Zmarł mimo reanimacji [ZDJĘCIA]

Informację o bardzo niepokojącym zdarzeniu otrzymaliśmy od naszej czytelniczki. Potwierdza je nadkomisarz Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy. - Zgłoszenie wpłynęło do nas ok. godziny 13:50. Mężczyzna wyskoczył z wieżowca. Na miejscu trwa akcja reanimacyjna - powiedział policjant z biura prasowego w rozmowie z naszym dziennikarzem. Ulica Koszalińska to rejon dzielnicy Bartodzieje. Czytelniczka dodaje, że pod blokiem zebrał się tłum gapiów. Apelujemy do wszystkich o nieutrudnianie pracy służbom. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie!

