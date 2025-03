Dramat 17-letniej Kingi z okolic Świecia. Nowotwór wywrócił jej życie do góry nogami

Bydgoski dworzec PKS woła o remont. Czy są na to realne szanse?

"To wstyd!"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski widzi krach! Co się stanie z ropą? Ma tylko jedną radę. "Inwestujcie w to..."

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, od lat budzi ogromne emocje swoimi kontrowersyjnymi wizjami. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zyskując rozgłos dzięki pomocy w poszukiwaniach zaginionych osób oraz analizowaniu bieżących wydarzeń.

Zobacz: Najczarniejsza wizja jasnowidza Jackowskiego! "NATO zostanie rozwiązane przez Trumpa". W tle nowy sojusz

Jackowski utrzymuje, że jego wizje wynikają z unikalnej zdolności do „widzenia” przyszłości i wyczuwania emocji. Jego przepowiednie nieustannie przyciągają uwagę zarówno wiernych zwolenników, jak i sceptyków. Regularnie dzieli się swoimi wizjami w mediach oraz na swoim internetowym kanale. W rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” skupił się na relacjach politycznych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi oraz na możliwych globalnych kryzysach gospodarczych.

Jasnowidz ostrzega przed napięciami na linii Władimir Putin – Donald Trump i przewiduje, że relacje tych dwóch liderów mogą mieć poważne konsekwencje dla świata. – Putin oszuka Trumpa po to, aby umożliwić mu atak na m.in Iran – mówi Jackowski.

Według jego wizji, za działaniami Rosji i USA mogą stać strategiczne rozgrywki o władzę i wpływy. Jackowski wskazuje także na trudną sytuację gospodarczą Ameryki, której – jak twierdzi – przemysł opiera się w dużej mierze na produkcji uzbrojenia i działaniach militarnych.

– Ameryka nie ma nic do sprzedania. Jej przemysł opiera się na uzbrojeniu. Jej jedyną siłą jest to, że oferuje obronę innym krajom, i słono za to każe sobie płacić – tłumaczy jasnowidz.

Jackowski snuje również wizję zbliżającego się potężnego kryzysu finansowego, który – jak przewiduje – rozpocznie się od krachu na rynku kryptowalut.

– Ameryka zdaje sobie sprawę, w jak trudnej jest sytuacji, i spowoduje krach na rynku kryptowalut. To będzie piramida finansowa, która doprowadzi do ogromnego kryzysu – ostrzega.

Jasnowidz podkreśla, że załamanie rynku kryptowalut może być tylko początkiem większego globalnego problemu finansowego, który odbije się na wielu krajach.

Jasnowidz Jackowski o 2025 roku: Będzie to rok PRZEKLĘTY! Najnowsza przepowiednia może zadziwiać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.