Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025? Jak je sprawdzić? [EGZAMIN 8-KLASISTY, WYNIKI, CKE]

Egzamin ósmoklasisty 2025: Gdzie wyniki egzaminu ósmoklasisty? [4.07.2025]

Egzamin ósmoklasisty 2025 (E8 2025) uczniowie pisali w następujących terminach:

13 maja 2025 r. (wtorek) – język polski

14 maja 2025 r. (środa) – matematyka

15 maja 2025 r. (czwartek) – język obcy nowożytny

Był to główny termin egzaminu ósmoklasisty, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Dla uczniów, którzy z ważnych powodów nie mogli przystąpić do egzaminu w tych dniach, przewidziany został także termin dodatkowy w czerwcu 2025 roku.

Jak zwykle uczniowie od samego rana będą próbować się zalogować do systemu i sprawdzić, jak im poszło na egzaminie. O której godzinie będą wyniki egzaminy ósmoklasisty 2025? Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), wyniki będą dostępne na indywidualnych kontach uczniów w godzinach porannych.

Zgodnie z harmonogramem, absolwenci szkół podstawowych będą mogli poznać swoje wyniki już od godziny 8:30 rano. To ważna data dla tysięcy uczniów, którzy w maju przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. przekazuje CKE. Jak się zalogować, by sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025: gdzie sprawdzić wyniki?

Uczniowie mogą sprawdzać wyniki egzaminu od piątku (4.07.2025) na stronie internetowej ziu.gov.pl. Aby sprawdzić wyniki, trzeba wejść na stronę wyniki.edu.pl/login i się zalogować. Indywidualny login i hasło do systemu ZIU uczniowie otrzymali od dyrekcji szkoły, w której zdawali egzamin ósmoklasisty 2025. Do systemu można się również zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13. roku życia, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

