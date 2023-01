Mężczyźni z różańcem zalali Bydgoszcz. Wojownicy Maryi dali świadectwo wiary i oddali się Matce Boskiej [ZDJĘCIA]

Mężczyźni z różańcem zalali Bydgoszcz. Wojownicy Maryi dali świadectwo wiary i oddali się Matce Boskiej

Spotkanie Wojowników Maryi odbyło się w sobotę, 14 stycznia w Bydgoszczy. Ks. Dominik Chmielewski, duszpasterz wspólnoty cytowany przez TVP Bydgoszcz wyjaśnia, że „to jest ruch męski, ruch religijny, który, jak wierzymy, utworzyła Matka Boża po to, aby mężczyźni wzięli odpowiedzialność za relacje z Bogiem, ze swoimi najbliższymi w domu i w rodzinie”.

– Dzisiaj mamy ogromny kryzys ojcostwa, dlatego to jest też odpowiedź na ten kryzys. Mężczyźni, którzy oddają się Matce Bożej, wracają do najważniejszych wartości męskich: do odpowiedzialności za miłość, do odpowiedzialności za najbliższych, do odpowiedzialności za swoje żony, za swoje dzieci – powiedział dla Telewizji Polskiej.

Wojownicy Maryi to wspólnota, która powstała podczas otwartych spotkań dla mężczyzn. W bazylice modlili się mieszkańcy z Polski, jak i ci mieszkający w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji. Francji, Austrii i Niemiec. – Im bliżej jesteśmy Boga, tym mocniej uderza w nas zło. Różaniec motywuje do tego, by wciąż od siebie wymagać, pracować nad sobą poprzez formację – podsumował Ryszard Sudół, wicelider Wojowników Maryi grupy Warszawa-Siekierki.

