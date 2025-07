Nadchodzi ulewa! Ostrzeżenie przed silnym deszczem i burzami w Bydgoszczy

Jak wynika z komunikatu, ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17:00 we wtorek, 15 lipca 2025 roku, aż do godziny 11:00 w środę, 16 lipca. W tym czasie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale miejscami mogą być one dość intensywne – meteorolodzy przewidują, że suma opadów wyniesie od 25 do nawet 40 mm.

Dodatkowo, lokalnie opadom mogą towarzyszyć burze, a z nimi silne porywy wiatru dochodzące do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na około 70%, co oznacza, że ryzyko jest realne i warto przygotować się na trudniejsze warunki pogodowe.

Służby przypominają mieszkańcom, by w czasie burz i intensywnych opadów zachowali szczególną ostrożność. W miarę możliwości najlepiej unikać wychodzenia z domu, zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i w ogrodach, a także nie parkować samochodów pod drzewami, które mogą zostać uszkodzone przez wiatr.

Warto także na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe – jak informują synoptycy, ostrzeżenie może być w razie potrzeby aktualizowane. Intensywne opady mogą doprowadzić do lokalnych podtopień, zwłaszcza na niżej położonych terenach miasta i powiatu bydgoskiego.

Chociaż ostrzeżenie ma charakter prewencyjny, lepiej nie bagatelizować prognoz meteorologów. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że nawet krótkotrwałe, ale intensywne opady mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, zalania piwnic czy uszkodzenia infrastruktury.

Mieszkańcy powinni więc zachować czujność, zabezpieczyć dobytek i w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się w czasie, gdy warunki pogodowe będą najbardziej niebezpieczne.

Aktualne informacje dotyczące ostrzeżeń można śledzić m.in. na stronach internetowych instytutów meteorologicznych, w mediach lokalnych oraz w aplikacjach pogodowych. Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie może zminimalizować skutki silnych zjawisk pogodowych.

