Niedzielne morsowanie w podbydgoskich Pieckach [ZDJĘCIA]

Niedzielne morsowanie w podbydgoskich Pieckach

Sezon na zimne kąpiele trwa w najlepsze! Jak zwykle w niedzielę, 12 lutego o godzinie 12:00 członkowie klubu Bydgoskie Morsy korzystali z zimowej aury i hartowali się w lodowatym jeziorze Jezuickim pod Bydgoszczą.

Nim jednak wskoczyli do wody, wszyscy dokładnie się rozgrzali. Jak mówi nam jeden ze śmiałków, to bardzo ważne, żeby organizm był przygotowany na "zderzenie" z takim zimnem. - Jeżeli mamy jakiekolwiek objawy przeziębienia, jak kaszel, czy katar to morsowanie też trzeba sobie odpuścić - dodaje.

Szczegóły na temat morsowania i przystąpienia do klubu Bydgoskie Morsy dostępne są tutaj.

Zobaczcie naszą fotorelację!