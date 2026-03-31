Paulina zginęła w tragicznym wypadku we Włoszech. Przyjaciele ruszyli ze zbiórką

Tragiczna śmierć Pauliny we Włoszech

Tragicznie zmarłą Paulinę pożegnali w mediach społecznościowych przedstawiciele III LO w Bydgoszczy. "16 marca w Riomaggiore we włoskim Cinque Terre rozegrała się tragedia, która przedwcześnie zakończyła życie naszej absolwentce. Osobie, która z wielkimi sukcesami przez lata prowadziła Samorząd Uczniowski Mickiewiczówki, z zaangażowaniem wspierała pracą kolejne edycje Mikołajkowego Biegu Charytatywnego, a kiedy zakończyła edukację w szkole, wracała do niej jako instruktorka pracująca w parku linowym" - czytamy. We wpisie podkreślono również, że największą pasją Pauliny były góry, które kochała. Opisaną ją jako osobę pomocną, zawsze uśmiechniętą.

Przyjaciele ruszyli ze zbiórką na pomoc mamie Pauliny

Po dramatycznym wypadku przyjaciele kobiety postanowili uruchomić w sieci zbiórkę, która ma wspomóc jej mamę. W opisie zrzutki podkreślono, że rodzina Pauliny pokryła koszty sprowadzenia ciała do Polski oraz pogrzebu. Bliscy nie chcą jednak zostawić matki zmarłej bez pomocy. Gromadzone środki mają zostać przeznaczone także na postawienie nagrobka.

"Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane bezpośrednio mamie Pauliny. Po zakończeniu zbiórki opublikujemy potwierdzenie przelewu, dbając o pełną przejrzystość Waszego wsparcia. Nie przywrócimy Paulinie życia, ale możemy sprawić, by jej mama poczuła, że nie jest w tym bólu sama, a pamięć o Paulinie przetrwa w formie godnego miejsca na cmentarzu. Każda złotówka i każde udostępnienie to dla nas ogromna pomoc. Dziękujemy, że jesteście z nami" - zaznaczyli przyjaciele kobiety.

Zbiórkę "Wsparcie dla mamy Pauliny po stracie córki we Włoszech" znajdziecie tutaj.

Jak w połowie marca informowały włoskie media, do tragicznego wypadku z udziałem polskiej turystki doszło we włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii, gdy kobieta poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową. Agencja Ansa podała, że w miejscu zdarzenia interweniowali ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, karabinierzy, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie. Jej życia nie udało się niestety uratować.

