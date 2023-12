Śliczna Malwina straciła życie w potwornym wypadku. Pożegnanie pełne łez

Z bmw nic nie zostało

Śliczna Malwina straciła życie w potwornym wypadku na DK 10 pod Bydgoszczą. Pożegnanie pełne łez

ago | Mariusz Korzus 5:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To, co stało się na drodze krajowej nr 10 w Śmielinie do dziś wywołuje łzy rozpaczy i złość na los. Śliczna Malwina (+16 l.) i jej chłopak podróżowali autem Roberta (20 l.). Po zderzeniu z Volkswagenem Touranem, BMW 20-latka rozpadło się na dwie części. Tydzień po zdarzeniu, Robert wybudził się ze śpiączki. Dzień później odbyło się ostatnie pożegnanie Malwiny...