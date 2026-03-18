Tłumy w Młynach Rothera! Bydgoskie Rękoczyny znów przyciągnęły miłośników designu

Anna Kisiel
2026-03-18 9:07

Za nami 22. edycja Bydgoskich Rękoczynów. Wiosenne targi rzemiosła przyciągnęły do Młynów Rothera prawdziwe tłumy odwiedzających. Przez dwa dni można było spotkać twórców z całej Polski i odkryć unikatowe produkty tworzone w małych pracowniach.

Super Express Google News

Bydgoskie Rękoczyny po raz kolejny udowodniły, że są jednym z najważniejszych wydarzeń dla miłośników rzemiosła i dobrego designu w regionie. W dniach 14 i 15 marca Młyny Rothera wypełniły się odwiedzającymi, którzy tłumnie przybyli, by zobaczyć prace polskich twórców i zrobić wyjątkowe zakupy. Jak co roku, zainteresowanie było ogromne – wydarzenie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Wiosenna edycja przyniosła świeżość, kolory i nowe kolekcje. Na dwóch poziomach – parterze i antresoli – swoje stoiska zaprezentowały dziesiątki wystawców z całej Polski. Każde z nich opowiadało inną historię, a za każdą marką stała konkretna osoba, z którą można było porozmawiać o procesie tworzenia i inspiracjach.

Galeria zdjęć 12

Wśród wystawców znalazły się m.in. Leaf Pillow z ręcznie szytymi poduszkami inspirowanymi naturą, Korzenie Kosmetyki Naturalne oferujące produkty oparte na roślinnych składnikach, czy Poster Bazaar z autorskimi plakatami i ilustracjami. Nie zabrakło także bydgoskiej marki Skos Modern, która przyciągała uwagę minimalistycznym wzornictwem i nowoczesnym podejściem do form użytkowych.

Odwiedzający mogli wybierać spośród szerokiej gamy produktów – od biżuterii autorskiej, przez świece sojowe i dodatki do domu, aż po modę tworzoną w duchu slow fashion. Wiele osób podkreślało, że to właśnie możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcami jest największą wartością tego wydarzenia.

Bydgoskie Rękoczyny po raz kolejny pokazały, że lokalne rzemiosło ma się świetnie, a zainteresowanie produktami tworzonymi z pasją i dbałością o detale wciąż rośnie. Frekwencja tylko to potwierdziła – przez cały weekend Młyny Rothera tętniły życiem.

Studniówka II LO w Bydgoszczy: Blisko 360 osób bawiło się do białego rana!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MŁYNY ROTHERA BYDGOSZCZ