Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Motocyklista zginął na miejscu! [ZDJĘCIA]

Według wstępnych ustaleń policji, motocyklista nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem i uderzenia w barierki ochronne. Uderzenie było na tyle silne, że mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano policjantów z bydgoskiej drogówki, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje o rozwagę na drodze

Policjanci przypominają wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a zwłaszcza motocyklistom, jak ważne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Prędkość, rutyna, zmęczenie, a także brak odpowiedniego doświadczenia mogą mieć tragiczne konsekwencje.

- Nawet drobna nieuwaga lub przecenienie własnych umiejętności mogą doprowadzić do katastrofy – apelują funkcjonariusze.

Przypominają również, że zbliżająca się wiosna to czas, kiedy motocykliści coraz liczniej wracają na drogi, co niestety często wiąże się z większą liczbą wypadków.