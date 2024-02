W Bydgoszczy padł rekord WOŚP! Jeszcze nigdy nie byliśmy tak hojni

Bydgoszczanie jak co roku pokazali wielkie serca i hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. – Łączna kwota deklarowana to 1 milion 145 tys. 540,13 zł – poinformował Regionalny Sztab WOŚP w Bydgoszczy. To najwyższa kwota zebrana podczas finału WOŚP w Bydgoszczy. Pieniądze do puszek zbierało 750 wolontariuszy, którzy jak co roku wspierają WOŚP. Tradycyjnie do grona kwestujących dołączyli Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska, których puszki zapełniły się w błyskawicznym tempie. Z ich zbiórki na rzecz Orkiestry trafiło 2 tys. 257 zł.

Zobacz także: WOŚP 2024: Tak Skolim porwał bydgoszczan do tańca! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Akcje na rzecz Orkiestry prowadzono m.in. w wielu bydgoskich instytucjach kultury. Pieniądze dla WOŚP spływały także z aukcji wystawionych na publicznej licytacji przedmiotów. Wśród nich był także model okrętu wojennego „Independence” z okresu wojny USA o niepodległość, który własnoręcznie wykonał Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Cieszył się dużym powodzeniem i pod koniec licytacji osiągnął cenę 10 tys. 300 zł. Przypomnijmy, że tegoroczny 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych".