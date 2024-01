Bydgoskie Morsy dla WOŚP. To była lodowata kąpiel w szczytnym celu [ZDJĘCIA]

Geniusze zbrodni wtargnęli do sklepu z damską bielizną. Co za obciach!

Trwa sezon na zimną kąpiel! 28 stycznia bydgoskie morsy wskoczyły do jeziora Jezuickiego w Pieckach pod Bydgoszczą. Niedzielne spotkanie miało jednak szczególne znaczenie, bowiem był to dzień 32. finału WOŚP. Na wszystkich morsów czekała grochówka oraz... wolontariusze z puszkami. A chętnych do ich zapełniania nie brakowało. - Od samego początku wspieram WOŚP i dzisiaj nie mogło być inaczej. To piękna akcja i super, że możemy przyłączyć - mówi nam Gosia.

Kolejne morsowanie w Pieckach odbędzie się 4 lutego!