poważne obrażenia!

Wyciągnął ratownika z ambulansu i go pobił! Brutalny atak w Bydgoszczy

Szokujące wydarzenia w Bydgoszczy. Jak relacjonuje jeden z lokalnych portali, członek rodziny pacjenta siłą wyciągnął ratownika medycznego z ambulansu i go pobił. Medyk z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, 35-letni agresor do aresztu. Co było powodem jego zachowania?