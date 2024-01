Wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą! Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

Chwilę przed godziną 7:00 na „krajowej 10“ doszło do wypadku z udziałem auta ciężarowego z osobowym. - W wyniku zdarzenia pojazd osobowy zjechał do przydrożnego rowu. Poszkodowany został kierowca osobówki. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli nasi strażacy, którzy podczas dojazdu do pracy najechali na wypadek. Osoba poszkodowana jeszcze przed przybyciem służb została przebadana - wyjaśniają nam strażacy z OSP Solec Kujawski.

Po przybyciu służb, kierowca pojazdu osobowego został ewakuowany z pojazdu oraz przeniesiony do karetki ZRM. Poszkodowany z urazami ciała trafił do jednego z bydgoskich szpitali. W trakcie działań ruch na DK 10 był zablokowany w obu kierunkach.