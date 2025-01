Wystawa pająków w Bydgoszczy. Egzotyczna atrakcja na ferie zimowe

Nowa wystawa w Galerii Pomorskiej to doskonały sposób na ciekawe spędzenie czasu podczas przerwy zimowej. Otwarcie ekspozycji miało miejsce 10 stycznia, a zwiedzający będą mogli podziwiać ją aż do końca ferii zimowych, czyli do 2 lutego. To niezwykła okazja, by zobaczyć aż 40 gatunków egzotycznych zwierząt z całego świata, w tym jednego z najbardziej jadowitych pająków – czarną wdowę, oraz największego pająka na świecie – ptasznika goliata.

Wystawa jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, a także dla grup zorganizowanych. Oprócz atrakcji wizualnych ma ona również charakter edukacyjny. Co godzinę odbywają się prelekcje, podczas których doświadczeni opiekunowie dzielą się swoją wiedzą na temat pajęczaków. Odpowiedzą na pytania, takie jak: czy wszystkie pająki są jadowite, czy w Polsce można spotkać niebezpieczne gatunki, oraz jak zacząć hodowlę ptaszników. Dodatkowo ujawnią wiele ciekawostek ze świata tych fascynujących stworzeń.

Jedną z największych atrakcji jest możliwość potrzymania na ręku łagodnego pająka – wyzwanie dla odważnych i okazja do zrobienia niezapomnianych zdjęć pod nadzorem przewodników. Na odwiedzających czeka także pokaz pustynnych skorpionów, które świecą w ciemności, co z pewnością dostarczy wyjątkowych wrażeń.

Ekspozycja znajduje się na poziomie 0, obok sklepu Martes Sport w Galerii Pomorskiej, i jest otwarta codziennie w godzinach 10:00–20:00.

Bilety można kupić zarówno w kasie wystawy, jak i online na stronie www.wystawapajakow.pl/bydgoszcz.