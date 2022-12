29-latek z Elbląga na czele gangu narkotykowego. Towar produkowali na działce

Zarzuty dla lidera gangu narkotykowego. Grozi mu 12 lat więzienia

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, sprawa swój początek miała w sierpniu 2021 r. Wówczas funkcjonariusze W-MOSG wspólnie z kolegami Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjantami z Iławy zatrzymali mieszkańca powiatu iławskiego, który przewoził substancje odurzające. Członków zorganizowanej grupy przestępczej przyłapano na produkcji narkotyków w ogródku działkowym.

W toku śledztwa ustalono, że mieszkaniec powiatu elbląskiego utworzył i zorganizowaną grupę przestępczą, która produkowała i handlowała narkotykami. Cała produkcja odbywała się na obrzeżach Elbląga, a dokładniej na terenie jednego z ogródków działkowych. Tam też przywożono wszystkie produkty do wytwarzania substancji odurzających. Lider grupy podzielił zadania i każdy miał swoją rolę w nielegalnym biznesie. Jedni sprowadzali płynną amfetaminę, drudzy dostarczali kwas siarkowy i sproszkowaną kofeinę, kolejni produkowali, a pozostali wprowadzali wytworzone narkotyki do obrotu. Przywódca gangu odpowie za utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej i wprowadzenie do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

22, 36 i 41-letni mężczyźni z powiatu elbląskiego zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Natomiast pozostałe osoby, 35-letnia kobieta z powiatu elbląskiego oraz 9 mężczyzn, w wieku od 21 do 59 lat (jeden z powiatu iławskiego, pozostali z powiatu elbląskiego) odpowiedzą za posiadanie substancji odurzających. Teraz najbliższe 3 lata mogą spędzić za kratkami. Siedmiu oskarżonych ma już wyroki sądowe na swoim koncie za różne przestępstwa, m.in. przeciwko zdrowiu, mieniu oraz narkotykowe.

Sonda Czy zażywałeś kiedyś narkotyki? Tak Nie Wolę się nie przyznawać