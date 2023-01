50-latek będzie smażyć się w piekle! Okradał zmarłych, wpadł w ręce policji

Otwierał trumny i okradał zwłoki?! Interesowały go... papierosy. Pracownik zakładu pogrzebowego z zarzutami

Elbląg. 50-latek okradał nagrobki. Kiedyś już to robił

50-latek usłyszał już zarzuty ograbienia miejsca pochówku. Za taki czyn, zgodnie z kodeksem karnym, grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był już wcześniej karany za kradzieże oraz za podobny czyn, którego dopuścił się 19 lat temu. Z informacji jakie uzyskali policjanci wynika, że działał głównie na terenie elbląskiego cmentarza Dębica. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu w Elblągu głośno było o sprawie bezczeszczenia zwłok w jednym z domów pogrzebowych.

Policja zaapelowała do osób, które opiekują się grobami swoich bliskich a zauważyły kradzież metalowych elementów z nagrobnych pomników, by to zgłosiły. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 47 734 16 28.

