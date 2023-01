To już koniec "szubienic" w Olsztynie. Wojewoda nakazał usunięcie kontrowersyjnego pomnika

Tragiczny wypadek w Szczytnie. Kierowca wjechał w wózek z bliźniakami. Jeden z nich zmarł w szpitalu

Jedną z bohaterek cyklu "Siła jest kobietą" w programie "Dzień Dobry TVN" jest pani Beata ze Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie). Los ogromnie doświadczył kobietę w kwietniu 2020 r. Wtedy to jej dzieci, dwaj bliźniacy: Bartek i Kuba, wybrali się na spacer z babcią. Kiedy cała trójka była na chodniku, w wózek z impetem wjechał kierowca osobowego auta. Kubuś zmarł 9 dni po wypadku. Bartek cudem przeżył. Nawet lekarze nie dawali mu szans na przeżycie.- [...] Wierzyłam, że choć jeden ocaleje - twierdziła pani Beata.

Nawet lekarze nie wierzyli w Bartka

Stan Bartka był bardzo poważny. Miał niedowład czterokończynowy, rurkę tracheostomijną i bezdechy wymagające częstej reanimacji, a także podtrzymywanie tlenowe i żadnych oznak kontaktu logicznego. - Zasugerowano mi wówczas oddanie go do hospicjum, ale się zaparłam, że mój syn pokaże wszystkim, że z tego wyjdzie. Od tamtej pory zaczęła się nasza codzienna walka - opowiadała pani Beata przed kamerami TVN.

Już niemal trzy lata trwa walka pani Beaty i jej małego synka o powrót do zdrowia. - Każdy ruch Bartkowi sprawiał ból. Położenie go na plecy wywoływało strach i krzyk. Dziś jest dużo, dużo lepiej - zapewnia pani Beata. Terapeutka chłopca wyjaśniła, że 4-letni Bartek jest obecnie na etapie "dogonienia rówieśników", którzy chodzą już do przedszkola.

Pani Beata twierdzi, że w walce o powrót syna do zdrowia, wspierają ją rodzina i przyjaciele. Czasami kobieta traci motywację, ale - jak mówi - "oni nie pozwalają mi poddać się". - Myślę, że troszeczkę tej siły dostałam od Kuby. Nie chcę, by jego śmierć poszła na marne, żebym się poddała - zadeklarowała.

Otoczenie panią Beatę nazywa "kobietą o wielkim sercu". Zwracają uwagę, że ma w sobie mnóstwo determinacji i siły. Kobieta nie załamała się po śmierci jednego z bliźniąt. Wciąż walczy, aby Bartek wrócił do zdrowia. Trwa zbiórka dla chłopca. Link TUTAJ.

Źródło: "Dzień Dobry TVN"

Koszmarny wypadek w Szczytnie. Kubuś zmarł w szpitalu. Zobacz zdjęcia z procesu Adama D.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

Maja Sablewska miała STRASZNY WYPADEK: „RODZICE uratowali mi OKO!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To oni pierwsi docierają do ofiar drastycznych wypadków.

Co szokuje ich najbardziej? POSŁUCHAJ!