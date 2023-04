Z cmentarza prosto na złom. Dwóch mężczyzn okradało zmarłych

Elbląg. Okradali groby. Grozi im 8 lat więzienia

Łupem sprawców padały głównie elementy nagrobne wykonane z metali kolorowych: mosiężne litery, okucia, uchwyty. - Przedmioty te najpierw trafiały do samochodu jednego ze sprawców a niedługo później przewozili je do punktu skupu złomu - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 28-latek oraz 31-latek trudnili się swoim procederem kilka miesięcy, ograbiając łącznie ponad 30 grobów. Teraz odpowiedzą za to przed sądem. Zgodnie z Kodeksem Karnym za ograbienie miejsca spoczynku może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy zostałeś kiedyś okradziony? Tak Nie