94-latek odebrał telefon i stracił duże pieniądze

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Słubicach. Do 94-letniego mężczyzny zadzwonił telefon. Kobieta, z którą rozmawiał podała się za policjantkę z wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej oświadczyła, że przeprowadza tajną akcję.

- Poinformowała seniora, że jego oszczędności są zagrożone i musi przelać je na bezpieczne konto za pośrednictwem przekazu pocztowego - informuje asp Agnieszka Kaczmarek ze słubickiej komendy. - Oszustka wydała się na tyle wiarygodna, że senior przez kolejne trzy dni, wskazaną metodą przekazał wszystkie swoje oszczędności. W wyniku tej manipulacji utracił 80 tysięcy złotych.

Sposób działania oszustów często polega na tych samych działaniach. Wzbudzają u odbiorcy poczucie zagrożenia, wywierają presję na rozmówcy oraz nadwyrężają zaufania osób starszych.

Policjanci apelują do osób starszych o ostrożność, ale również do ich bliskich, aby uczulali każdorazowo w rozmowach o przestępczym procederze oszustów. W sytuacji kiedy senior odbierze telefon, w którym rozmówca porusza temat pieniędzy i namawia do ich przekazania, wykonania przelewu czy wypłaty natychmiast należy przerwać połączenie, a następnie skontaktować się bezpośrednio z członkiem rodziny, zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki policji.

