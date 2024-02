10-letni Mateusz zginął pod kołami BMW. Sprawca uciekł. To oni go zatrzymali

Gorzów Wlkp. Nagi mężczyzna w kominiarce na cmentarzu

Nagi mężczyzna w kominiarce na cmentarzu - taki widok, jak informuje Gorzowianin.com, ukazał się bywalcom cmentarza komunalnego przy ul. Żurawiej w Gorzowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 lutego, po godz. 18. Świadkiem obscenicznego zachowania ekshibicjonisty była między innymi kobieta z dzieckiem, która relacjonuje, że osobnik miał spodnie opuszczone do kolan i podciągniętą koszulkę. Być może obawiał się ujęcia i był gotowy, by szybko się ubrać i uciec.

Jak informują mieszkańcy, podobne zdarzenia mają miejsce na cmentarzu w Gorzowie od 2017 r. Na nekropolii widywano już całkowicie gołego mężczyznę w masce lub majtkach na głowie, który biegał po jej terenie. Ekshibicjonista, o ile to ta sama osoba, cały czas pozostaje bezkarny, bo policji nie udało się ustalić jego tożsamości.

Nagi mężczyzna biegał po Legionowie. Wpadł w szał i demolował wszystko na swojej drodze

Jeśli chodzi o to ostatnie zdarzenie z udziałem nagiego mężczyzny, to do naszej komendy nie wpłynęło w tej sprawie żadne zgłoszenie. Mimo to policjanci zajęli się sprawą, po tym jak publikacje na ten temat pojawiły się w mediach. Na razie nie udało się ustalić, kim jest podejrzany osobnik - informuje aspirantka Ewelina Banaszek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.