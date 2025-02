Lubuskie. Śmiertelny wypadek na DK24. Zderzeniu autobusu i busa

Trzy promile alkoholu we krwi miał kierowca autobusu, który jest prawdopodobnym sprawcą śmiertelnego wypadku w pobliżu Potocznem pod Międzyrzeczem w województwie lubuskim. W poniedziałek, 24 lutego, po godz. 20 mężczyzna jechał drogą krajową nr 24. Według wstępnych ustaleń policji to on zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z prawidłowo poruszającym się busem dostawczym marki Renault Master. Za kierownicą drugiego pojazdu siedział 49-latek, który zginął na miejscu.

- Siła uderzenia obu pojazdów była bardzo duża, na co wskazuje spora odległość od siebie po zderzeniu - przekazał komisarz Maciej Kimet, p.o. rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzący autobus mężczyzna został zabrany do szpitalu, gdzie ujawniono, że był nietrzeźwy. 57-latek został zatrzymany przez policję, a po wytrzeźwieniu zaplanowano przeprowadzenie z nim czynności. Z uwagi na przebieg wypadku podany przez mundurowych można się spodziewać, że usłyszy on zarzuty w tej sprawie.

- Lubuscy policjanci podczas codziennej służby starają się zapewnić i zwiększyć poziom bezpieczeństwa na lubuskich drogach. W codziennych kontrolach mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierujących, uprawnienia do kierowania, przewożenie pasażerów czy stan techniczny pojazdów – te wszystkie aspekty mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje samo zachowanie kierowców i pieszych. Prowadzone kontrole maja na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań za kierownicą, także związanych z nadmierną prędkością. A to właśnie przekroczenie dopuszczalnej prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Praca policjantów drogówki powinna być wsparta odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – swoistego fundamentu bezpieczeństwa. Wspólnie – policja i społeczeństwo – zróbmy wszystko, aby na drogach nie dochodziło do tak tragicznych zdarzeń. My, jako lubuscy policjanci każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy ruchu na lubuskich drogach byli bezpieczni - informują policjanci z Lubuskiego.

