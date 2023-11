Pijany 22-latek zjechał ze skarpy na tory. Chwilę później w auto wbił się pociąg!

i Autor: Lubelska Policja

Kierowca osobowej skody pomylił drogę z torowiskiem, co doprowadziło do zsunięcia się pojazdu ze skarpy i zablokowaniu się na niej. Szczęśliwie, 22-letni kierujący wraz z pasażerem zdążyli opuścić auto, nim uderzył w nie pociąg. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. W trakcie czynności policjanci ustalili, że kierujący jest pod wpływem alkoholu. Zatrzymali mu uprawnienia i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.