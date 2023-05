Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Z autobusu została miazga! Polacy jechali do pracy

Policjant postrzelił się w głowę? Przerażające wieści z komendy w Gorzowie

Policjant postrzelił się w głowę, a teraz walczy o życie - informuje Gorzowianin.com o zdarzeniu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Według ustaleń portalu do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 maja, w godzinach porannych, bo ok. godz. 7 przed budynkiem komendy lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mundurowy miał zostać zabrany w ciężkim stanie do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Policja na razie nie komentuje sprawy, ale zapowiada jednocześnie wydanie komunikatu - wiadomo, że sprawą zajęła się też prokuratura.

- Chcemy spokojnie z prokuraturą zakończyć niezbędne czynności procesowe, dlatego na tę chwilę jest za wcześniej, by informować o okolicznościach zdarzenia - mówi nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

