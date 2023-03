Śmiertelny wypadek pracownika Poczty Polskiej. Prokuratura czeka na ocenę techniczną citroena

Jakie były przyczyny śmiertelnego wypadku pod Słubicami, w którym zginął pracownik Poczty Polskiej? 13 lutego br. mężczyzna jechał w godzinach pracy citroenem drogą krajową nr 29. Jak wstępnie informowała policja, w pobliżu miasta Cybinka 52-latek rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego marki Renault, ale w tym czasie miał odbić się od pojazdu. Auto pracownika Poczty Polskiej wypadło z trasy i uderzyło w drzewo - mieszkaniec powiatu słubickiego, mimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, zginął na miejscu. Nic nie stało się prowadzącemu ciężarówkę 48-latkowi z powiatu zielonogórskiego. Sprawa śmiertelnego wypadku trafiła do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, która wszczęła śledztwo o czyn z art. 177 § 2 kk, czyli "kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

- Dotychczas przesłuchano kierowcę ciężarówki oraz ustalono innych świadków zdarzenia, dokonano oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczono pojazd do dalszych oględzin, w tym oceny technicznej pojazdu - powołano biegłego, przeprowadzono również sekcję zwłok. Na obecnym etapie postępowania nie doszło do ustalenia w sposób bezsporny, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia, ewentualnie zawinienia innych osób - informuje Katarzyna Kruk z Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

Poczta Polska już wcześniej informowała natomiast, że jej pracownik nie miał żony ani dzieci, choć firma "poszukuje możliwości prawnych do udzielenia wsparcia, w przypadku pozyskania informacji o ewentualnej rodzinie pracownika". Pisaliśmy o tym tutaj: Pracownik Poczty Polskiej zginął w tragicznym wypadku w czasie pracy. Firma szuka jego rodziny.

