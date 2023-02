Mieszkańcy nie wiedzą, co teraz robić

Pracownik Poczty Polskiej zginął pod Słubicami. Firma sprawdza, czy miał rodzinę

Czy uda się odnaleźć rodzinę pracownika Poczty Polskiej, który zginął w czasie wykonywania obowiązków służbowych? 52-latek to ofiara śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło niedaleko Cybinki pod Słubicami w województwie lubuskim. W poniedziałek, 13 lutego, mężczyzna jechał citroenem drogą krajową nr 29. Na 23. kilometrze trasy mężczyzna rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego marki Renault, ale według wstępnych ustaleń policji odbił się od tira. Jego auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo, a pracownik Poczty Polskiej, mieszkaniec powiatu słubickiego, zginął na miejscu, natomiast prowadzącemu ciężarówkę 48-latkowi, mieszkańcowi powiatu zielonogórskiego, nic się nie stało. Policja w Słubicach wyjaśnia pod nadzorem tamtejszej prokuratury szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku, ale sprawa trafiła również do Poczty Polskiej.

- Kierowca, który zginął w wypadku samochodowym na DK 29 w okolicy miejscowości Cybinka, był pracownikiem Poczty Polskiej, nie był żonaty i nie miał dzieci. Wypadek zdarzył się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Obecnie poszukujemy możliwości prawnych do udzielenia wsparcia, w przypadku pozyskania informacji o ewentualnej rodzinie pracownika - informuje biuro prasowe Poczty Polskiej.

