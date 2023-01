i Autor: Shutterstock Skusiło ich badanie płuc, dali się nabrać na pokazie garnków. Chiński szmelc kosztował kilkanaście tysięcy złotych!

Poszli zbadać płuca, wyszli z garnkami

Na początku był SMS, później rozmowa telefoniczna zatroskanej osoby, która zaprosiła na badanie wydolności płuc. W ten sam sposób oszukano 30 osób. Wszyscy to emeryci. Ze spotkania wyszli z garnkami, odkurzaczami, poduszkami i ozonatorami. Myśleli, że zyskali. Tymczasem mają do spłaty kilkanaście tysięcy. Do zdarzenia doszło w niedzielę (15 stycznia) w Gorzowie Wielkopolskim.