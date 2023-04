Stracił nogę w czasie prac ogrodowych! Makabryczny wypadek pod Gorzowem

Wypadek w czasie prac ogrodowych pod Gorzowem. Mężczyzna stracił nogę poniżej kolana

Mężczyzna stracił nogę poniżej kolana, po tym jak obie jego kończyny dolne dostały się między ostrze glebogryzarki. Do poważnego wypadku w czasie prac ogrodowych doszło w Ściechowie pod Gorzowem Wielkopolskim we wtorek, 18 kwietnia, po godz. 14. Poszkodowany odniósł obrażenia obu nóg, tracąc fragment jednej z kończyn jeszcze przed przetransportowaniem do szpitala. Jako pierwsi pomocy udzielili mu strażacy ochotnicy z OSP w Ściechowie, do których dołączyli później druhowie z Lubiszyna. - Zabezpieczyli obie nogi, tamując krwotok, po czym podali mężczyźnie tlen, udzielając również wsparcia psychicznego do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia - mówi bryg. Bartłomiej Mądry, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

O sprawie napisała wcześniej "Gazeta Lubuska".

