57-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego to ofiara zabójstwa na tle rodzinnym, do jakiego doszło w budynku przy ul. Łokietka. Tamtejsze służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o tym, że doszło do zbrodni, w poniedziałek, 9 października, w godzinach popołudniowych, a policjanci tego samego dnia zatrzymali podejrzanego o ten czyn 29-latka. Jak informuje Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, na wtorek, 10 października, z mężczyzną mają zostać wykonane czynności, w czasie których usłyszy zarzut zabójstwa. Tego dnia okaże się również, jaki środek zapobiegawczy zostanie wobec niego zastosowany.

29-latek zabił swojego ojca?

Jak informuje Gorzowianin.com, podejrzany o zabójstwo 29-latek był synem ofiary. Po poniedziałkowej zbrodni bliscy obu mężczyzn stali pod kamienicą przy ul. Łokietka i obserwowali z płaczem działania służb.

- To był normalny człowiek, żadna patologia, uczciwy, pracowity. Nigdy się na nic nie skarżył. Jego syn siedział w więzieniu, bo kilka lat temu zaatakował sąsiada nożem - powiedziała kobieta z bliskiej rodziny zabitego w rozmowie z serwisem Gorzowianin.com.