Maszyna zmiażdżyła rolnika. "Był przyciśnięty od pasa w dół do ściany"

Kalisz. Maszyna zmiażdżyła nogi rolnikowi. Policja wszczęła dochodzenie

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek (28 listopada). Ratownicy dostali pilne wezwanie do jednego z gospodarstw. - w godzinach porannych do SKKM w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie dotyczące przygniecenia mężczyzny przez maszynę sortującą. Na miejsce zdarzenia zostały niezwłocznie zadysponowane zastępy z JRG 1 w Kaliszu oraz OSP Kalisz-Dobrzec. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, iż osoba poszkodowana była przyciśnięta od pasa w dół do ściany budynku przez sortownik do cebuli – opisuje akcję mł. Asp. Szymon Chodyła z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Strażacy musieli użyć wyciągarki linowej, którą odciągnęli ciężkie urządzenie. Jednocześnie wycięli dziurę w drewnianej ścianie stodoły. W ten sposób uwolnili przygniecionego rolnika. Ranny od razu zostałzabrany przez karetkę do szpitala. Tam przeszedł poważną operację. - Chirurdzy naczyniowi musieli podjąć pilną interwencję w związku z uszkodzeniem dużych naczyń w nogach pacjenta; następnie mężczyzna został przekazany na ortopedię ze względu na złamania i zmiażdżenia nóg” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy kaliskiego szpitala Paweł Gawroński. Teraz policja bada przyczyny tego wypadku.