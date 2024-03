Wypadek z udziałem radiowozu. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym policjanci

Wypadek z udziałem radiowozu. Pięć osób trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w niedzielę, 31 marca. Krótko po północy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Serwańskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W zdarzeniu brały udział dwa samochody w tym policyjny radiowóz. Samochodami podróżowało pięć osób, wszystkie w tym także dwoje policjantów trafiło do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi, mimo to pobrano im krew do badań, by sprawdzić czy nie byli pod wpływem substancji odurzających.

Strażacy z samochodów wydostali trzy osoby. Pierwszej pomocy strażacy na miejscu udzielili dwóm osobom.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podróżujący seatem wjechał na skrzyżowanie prawdopodobnie na czerwonym świetle i z dużą siłą uderzył w radiowóz, a następnie w peugeota.

Źródło: TVN24.pl