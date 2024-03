Księża pławią się w luksusach. Takimi limuzynami wożą się duchowni

Co za gagatki

Polscy biskupi wożą się jak królowie. Te samochody robią wrażenie!

Szofer, luksusowy samochód i podróżowanie w komfortowych, wyjątkowych warunkach - to przywilej, na który nie wszyscy Polacy mogą sobie pozwolić. Szczególnie ci, którzy zmuszeni są poruszać się po miastach komunikacją miejską. W nieco innej sytuacji są polscy biskupi: oni nie mogą narzekać na brak wygody, gdy muszą gdzieś dojechać. Nie od dziś wiadomo, że Kościół katolicki to bardzo bogata instytucja, która nie oszczędza na przedstawicielach najwyższego szczebla. Niektórzy duchowni otrzymują nawet drogie auta od bezdomnych, jak było to w przypadku o. Tadeusza Rydzyka. Na samochody narzekać nie mogą także polscy biskupi, tacy jak Kazimierz Nycz, Marek Jędraszewski czy Sławoj Leszek Głódź. Zobacz w naszej galerii poniżej, jakimi furami są lub byli wożeni nasi hierarchowie!

