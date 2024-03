Są zarzuty dla księdza, u którego znaleziono ciało młodego mężczyzny!

Ciało 21-letniego mężczyzny w mieszkaniu księdza na plebanii w Sosnowcu. Duchowny Krystian K. usłyszał zarzuty!

Jak dowiedział się "Super Express", w piątek, 22 marca, duchowny Krystian K., u którego w mieszkaniu na plebanii w Sosnowcu znaleziono ciało 21-letniego mężczyzny, usłyszał właśnie zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec-Północ.

- Ksiądz usłyszał zarzuty o naruszenie przepisów karnych o przeciwdziałaniu narkomanii - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" prok. Zbigniew Pawlik, szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ.

Jak potwierdza prokurator w rozmowie z naszą dziennikarką, w mieszkaniu duchownego policja znalazła narkotyki. Ksiądz Krystian K. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, odmówił również składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury wobec duchownego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego; ksiądz ma również zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport.

Do tragicznych wydarzeń doszło w środę, 20 marca, w mieszkaniu księdza Krystiana K., na plebanii przy Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Kapłan wezwał pogotowie do nieprzytomnego mężczyzny. Niestety, mimo wysiłków ratowników, 21-latka nie udało się uratować. Sekcja zwłok nie wykazała, co było przyczyną jego śmierci; mężczyzna nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Teraz trzeba będzie poczekać na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. W piątek, 22 marca, arcybiskup Adrian Galbas zwrócił się do rodziny zmarłego 21-latka, o czym pisaliśmy w tym artykule.

Tajemnicza śmierć na plebanii w Sosnowcu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.