Fundusze Europejskie dla WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi, z których bardzo wielu mieszkańców woj. świętokrzyskiego może skorzystać. Pokazujemy cztery wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

60 mln zł dla Kielc i 19 gmin powiatu kieleckiego

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH DLA 3,5 TYSIĄCA SENIORÓW

Po wielu miesiącach przygotowań rusza długo wyczekiwany program „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. To projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej. Warto zgłosić swój udział w projekcie lub poinformować o nim znajome osoby potrzebujące wsparcia!

– Gorąco zachęcam: zgłoście się! Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie państwo w Biurach Realizatorów Projektu to jest w: Miejskich/ Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrach Usług Społecznych i Urzędach Gmin – zachęca Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

W woj. świętokrzyskim (podobnie jak w całym kraju) jest coraz więcej seniorów, czyli osób w wieku 60+. Ich liczba rośnie najbardziej w powiecie kieleckim i w samych Kielcach. Niestety, ani system usług zdrowotnych, ani społecznych nie jest na to gotowy. Stąd pomysł, by wykorzystać Fundusze Europejskie do stworzenia projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów. Wsparcia dla Seniorów”, który w pierwszej kolejności otoczy opieką niesamodzielnych, uwięzionych we własnych domach seniorów.

W poszczególnych gminach, zależnie od potrzeb, zostaną sfinansowane między innymi:

usługi asystenta i opiekuna dla osób starszych i niepełnosprawnych,

specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, wspomagające proces leczenia osób przewlekle chorych (w tym domową fizjoterapię oraz rehabilitację),

specjalistyczną opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym psycholog, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psychiatra),

usługi typu „taxi dla seniora”, czyli bezpłatny transport dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.

Zyskają także sprawniejsi i aktywni seniorzy. W ramach projektu zaplanowano m.in. wsparcie trenerów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w ramach zajęć relaksacyjno-usprawniających. Odbywać się będą spotkania integracyjne – połączone z działaniami prozdrowotnymi, zapobiegającymi utracie kondycji psychofizycznej. Zaplanowano także różnorodne wydarzenia kulturalne, wykłady specjalistów dotyczące profilaktyki zdrowotnej itd. tak dalej.

W razie dodatkowych pytań, można dzwonić pod numery telefonów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Lidera Projektu: tel. 41 395-19-50 lub 41 395-11-40

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem

Praca dostępna dla każdego

Są grupy osób, zupełnie ze sobą nie powiązane, a które jednak łączy je jedno – przynależność do jednej z nich sprawia, że samodzielne znalezienie pracy graniczy z cudem. Dlatego Kluby i Centra Integracji Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej skorzystały z pomocy funduszy unijnych, by sytuację tych osób zmienić.

Pomocy wymagają np. osoby z chorobami psychicznymi, ze znaczną niepełnosprawnością fizyczną, z niepełnosprawnością intelektualną, ale także osoby opuszczające zakłady karne, czy też te, które wypadły z rynku pracy z powodu uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Pamiętajmy, że uzależnienie to choroba, którą można leczyć. Nie jest to sytuacja, w której ktoś skazał już siebie wyłącznie na zasiłek z pomocy społecznej.

Lista projektów, które zaoferują pomoc w zdobyciu pracy tym osobom:

Projekty niebawem wejdą w życie. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i dowiadywać się w tych instytucjach, kiedy będzie można wziąć udział.

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi program aktywizacji zawodowej

POMOC SZYTA NA MIARĘ

Masz kłopot ze znalezieniem pracy? Może problem tkwi w braku wystarczającej wiedzy, kompetencji, certyfikatów czy uprawnień, których wymagają pracodawcy? A może wypadłaś/wypadłeś z rynku pracy ze względu na wiek? Zgłoś się do urzędu pracy. Niebawem ruszą tu programy finansowane z Funduszy Europejskich, które mają za zadanie wesprzeć osoby w takiej sytuacji jak twoja w znalezieniu pracy. Będzie także oferta dla osób, które swoją zawodową przyszłość wiążą z założeniem własnej firmy.

Fundusze Europejskie są chętnie wykorzystywane przez urzędy pracy, bo pozwalają im na stworzenie o wiele lepszej i skuteczniejszej oferty dla osób poszukujących pracy. Wielu z nas staje niekiedy przed wysoką ścianą, której nie jesteśmy w stanie sami pokonać. Zapotrzebowanie na pracowników w wielu branżach z różnych powodów się kończy, a żeby znaleźć pracę w innej, potrzeba nowych umiejętności, uprawnień itp. A jak je zdobyć, gdy osoba bezrobotna nie ma środków nawet na to, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby? Czasem po prostu nie potrafimy szukać pracy, która odpowiadałaby naszym możliwościom. Z wieloma problemami borykają się osoby po pięćdziesiątce, które są często pełne energii, doświadczone, chętne do dalszego rozwoju zawodowego, a mimo to pomijane w rekrutacjach. Nie mniejsze kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia mają osoby z niepełnosprawnościami, którym bardzo trudno jest pokonać stereotypy, jakimi kierują się pracodawcy. Tak Tak jakby niesprawne nogi przeszkadzały w siedzeniu przy biurku, a brak słuchu w księgowych rozliczeniach. Dlatego pomoc udzielana przez urząd pracy dopasowana jest zawsze do sytuacji i możliwości danej osoby poszukującej pracy, ale także do specyfiki lokalnego rynku pracy.

Jak to działa – krok po kroku

Diagnoza - Specjalista analizuje dokumenty osoby poszukującej pracy, przeprowadza z nią szczegółowy wywiad i na tej podstawie ustala w czym jest problem i jakie trzeba podjąć działania, by sobie z nim poradzić. Indywidualny plan - Dla każdej osoby, która przystąpi do projektu, sporządzany jest Indywidualny Plan, który jest potem – punkt po punkcie – realizowany pod okiem opiekuna. W planie mogą się znaleźć kursy, szkolenia, staże, możliwość uzyskania certyfikatów poświadczających nowe kompetencje i uprawnienia. Zawsze też znajduje się pośrednictwo w poszukiwaniu pracy. To, co zostanie zarekomendowane w planie, zależy od potrzeb i potencjału danej osoby. Każdy powinien jednak otrzymać kompleksową pomoc obejmującą co najmniej trzy różne formy, w tym obowiązkowo pomoc w znalezieniu pracy. Własna firma - Dla osób, które będą zainteresowane założeniem własnej firmy, również przewidziano szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc prawna oraz bezzwrotna dotacja na założenie firmy.

Istotna rola unijnych pieniędzy

Tylko dzięki temu, że urzędy pracy mają możliwość ze skorzystania z Funduszy Europejskich, mogą zaoferować osobom bezrobotnym tak różnorodną pomoc, w dodatku tak dobrej jakości. Jedna osoba może skorzystać z różnych form pomocy, np. może iść na kurs, a potem odbyć staż, dzięki któremu zdobędzie doświadczenie. Ci zaś, którzy mają pomysł na własną działalność gospodarczą, mogą otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy wraz z pakietem pomocnych szkoleń. Świętokrzyskie urzędy pracy obecnie czekają na przyznanie dofinansowania. To oznacza, że trzeba trzymać rękę na pulsie i dowiadywać się w swoim urzędzie, kiedy projekt ruszy. Najprawdopodobniej będzie to w II lub III kwartale tego roku.

Szkolenia, kursy, certyfikaty, studia podyplomowe

Oferta dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje

Dążysz do zmiany pracy na lepiej płatną? Chcesz uzupełnić swoje wykształcenie? Szukasz możliwości, by się doszkolić i móc wykonywać lepiej swoje obowiązki? A może po prostu marzysz o kursie pilota drona albo nauce języków obcych? Teraz w woj. podkarpackim jest taka możliwość, by zdobywać nowe umiejętności czy kwalifikacje i uzyskać na to dotację. Nic nie stoi na przeszkodzie, by się rozwijać!

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i to, że rzadko kto dopracuje do emerytury w tej samej firmie, warto się rozwijać i szkolić, zdobywać nowe uprawnienia i certyfikaty. Czasem dobrze jest też mieć alternatywę – dziś mieszkasz i pracujesz w fabryce, ale twoją pasją jest ratownictwo górskie. Jeśli zrobisz odpowiedni kurs, może będziesz mógł spełnić swoje marzenia o nowym zawodzie i połączyć pasję z pracą.

Dofinansowanie do szkoleń to nie jest oferta tylko dla pracujących i poszukujących pracy. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, każdy – np. pełnoletni uczeń, student, rencista czy emeryt - może skorzystać z oferty rozwoju i sięgnąć po dopłatę np. na naukę języka obcego.

Warunek jest jeden – kurs, szkolenie czy studnia podyplomowe muszą być wybrane z listy tych, które znajdują się w tzw. Bazie Usług Rozwojowych (BUR). BUR mieści się pod adresem internetowym usługirozwojowe.parp.gov.pl.

W bazie prezentują się rozmaite szkoły i firmy szkoleniowe z bardzo wielu dziedzin. Uczestnicy szkoleń oceniają kursy, które przeszli, dzięki temu ty możesz (choć nie musisz) wybrać sobie taką usługę rozwojową, która ma najwięcej pozytywnych ocen.

Dofinansowanie do szkoleń, kursów itd.

Skorzystać z oferty dofinansowania mogą osoby dorosłe z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje. Grupy preferowane, które otrzymają 90 proc. dofinansowania:

osoby o niskich kwalifikacjach,

osoby z niepełnoprawnościami,

osoby starsze powyżej 60. roku życia.

Na jakie usługi rozwojowe można uzyskać 90 proc. dofinansowania: dotyczące opieki długoterminowej, w tym świadczone przez pracowników opieki długoterminowej,

dotyczące m.in. gospodarki ekologicznej, czystszych technologii służących osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń (zielonej transformacji), transformacji cyfrowej,

obejmujące zawody deficytowe określone w Barometrze Zawodów dla woj. świętokrzyskiego, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie usługi. Barometr można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: wupkielce. praca.gov.pl,

których celem jest zdobycie kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, posiadające nadany kod kwalifikacji. Rejestr można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.swietokrzyskie.pro,

z branż kluczowych dla regionu świętokrzyskiego – informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: wupkielce.praca.gov.pl. Więcej informacji znajdziesz na stronie WUP Kielce. Szukaj projektu „Buduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych”

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich –PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskaniu dotacji. W punktach możesz także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeueswietokrzyskie.pl

