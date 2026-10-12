Groźne wypadki w powiecie jędrzejowskim. W ruch poszedł sprzęt hydrauliczny

Wypadek w Oksie. Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych

Pierwszy incydent odnotowano w miejscowości Oksa krótko po godzinie 14:00. Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 742 doszło do wypadku z udziałem auta dostawczego, w którym znajdowały się dwie osoby. Siła uderzenia sprawiła, że jeden z podróżujących nie mógł o własnych siłach opuścić rozbitej kabiny. Ratownicy zdecydowali się na użycie ciężkiego sprzętu hydraulicznego, aby wydostać uwięzionego. Obaj poszkodowani trafili pod opiekę medyków, a całą akcję zabezpieczały cztery jednostki straży pożarnej.

Zderzenie na trasie ekspresowej S7 w miejscowości Brzegi

Zaledwie trzydzieści minut później, bo już około 14:30, ratownicy musieli interweniować przy kolejnym niebezpiecznym zdarzeniu. Tym razem na trasie ekspresowej S7 w pobliżu miejscowości Brzegi, na nitce prowadzącej w stronę Krakowa, samochód dostawczy uderzył w auto ciężarowe. Kobieta siedząca za kierownicą mniejszego pojazdu natychmiast trafiła w ręce ratowników medycznych, którzy badali jej stan zdrowia. W likwidację skutków tego zderzenia zaangażowano kolejne cztery zastępy strażackie.

Kierowcy mogą spodziewać się sporych utrudnień

Skutkiem obu opisanych wyżej zdarzeń są poważne komplikacje dla kierowców podróżujących przez ten region. Służby mundurowe i ratownicze cały czas działają na miejscach tych wypadków, starając się opanować sytuację i zabezpieczyć wyznaczone tereny.