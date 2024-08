Zginęła cała rodzina. Wstrząsająca relacja świadka wypadku w Boksyckiej. "To było kłębowisko ciał"

Sytuacja związana z przebudową zabytkowego teatru w Kielcach stała się napięta po tym, gdy na początku sierpnia dyrektor instytucji Michał Kotański ogłosił, że podał się do dymisji. Decyzję tłumaczył brakiem współpracy z marszałek województwa Renatą Janik w sprawie sfinalizowania przebudowy teatru. W oświadczeniu z 5 sierpnia 2024 r. Kotański pisał:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie zapewnia warunków do zakończenia i rozliczenia inwestycji, niwecząc jednocześnie wcześniejszy wysiłek wielu samorządów i polityków, których dobro przedmiotowej inwestycji łączyło niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentowali. Tak duże wyzwanie przed jakim stoi Teatr Żeromskiego, wymaga współpracy, rozmów i szacunku wobec setek osób zaangażowanych w proces inwestycyjny. Michał Kotański w oświadczeniu z 5.08.2024 r.

Świętokrzyska marszałek reagowała stanowczo, a jej urzędnicy pisali wówczas o powodach prowadzonej wcześniej kontroli - niejasnościach przy rozliczeniach kosztownej przebudowy teatru:

"W związku z wątpliwościami co do ostatecznej kwoty kosztów prowadzonej inwestycji, w trosce o budżet Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Renata Janik zdecydowała o skierowaniu do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach doraźnej kontroli w zakresie realizacji inwestycji".

Ostatecznie, po serii spotkań, obie strony doszły do porozumienia i zobowiązały się do współpracy w celu zakończenia remontu zabytkowej siedziby teatru.

Sejmik zdecydował, sprawa zamknięta. Są dodatkowe pieniądze

Ustalono kwotę, którą trzeba dodatkowo wysupłać z tegorocznego budżetu województwa. To 7 mln zł. Taką też propozycję przedstawiono radnym sejmiku.

Skarbnik województwa świętokrzyskiego, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, wyjaśniła podczas poniedziałkowej sesji, że dodatkowe pieniądze są konieczne, aby rozliczyć się z głównym wykonawcą za rozszerzenie zakresu inwestycji. Są również potrzebne na pokrycie kosztów dodatkowej technologii scenicznej, w tym zaawansowanego nagłośnienia w technologii dźwięku immersyjnego.

Radni zgodnie poparli zmiany w budżecie zakładające przekazanie dodatkowych ponad 7 mln zł na rozliczenie wykonanych prac.

Przebudowa i modernizacja ponad 140-letniej kamienicy, w której mieści się Teatr im. Stefana Żeromskiego, rozpoczęła się na początku lutego 2021 roku.

Będą spektakle plenerowa. A także zapadnie i... wodotryski!

W teatrze przygotowano dwie sceny. Mniejsza będzie mogła zostać otwarta na dziedziniec teatru, co pozwoli przygotowywać spektakle plenerowe.

Druga, duża scena, została rozbudowana. Dzięki temu możliwy został montaż wielu zapadni, obrotowej platformy scenicznej, a nawet wprowadzenie wody do spektakli. Nad widownią nowym elementem będzie plafon, który poprawi akustykę sali.

Pełne otwarcie obiektu ma nastąpić pod koniec września 2024 r.

Teatr Żeromskiego jest instytucją podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego współzarządzaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt przebudowy teatru wyniósł około 170 mln zł.

