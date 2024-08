Władze Kielc szukają oszczędności. Wzrosną podatki od nieruchomości

Zginęła cała rodzina. Wstrząsająca relacja świadka wypadku w Boksyckiej. "To było kłębowisko ciał"

Władze Kielc szukają oszczędności. "Plan stabilizacji finansów jest konieczny"

Agata Wojda podczas wtorkowej konferencji prasowej podkreśliła, że plan stabilizacji finansów jest konieczny, bo „miasto traci możliwości pełnego działania, sprawnej i profesjonalnej realizacji usług publicznych” oraz możliwość realizacji „ambitnych programów rozwojowych” z wykorzystaniem środków unijnych i Krajowego Planu Odbudowy.

Dlaczego Kielce mają mniej pieniędzy? Agata Wojda wymieniła przyczyny

Prezydent Kielc dodała, że na zmniejszenie środków w budżecie miasta wpłynęło kilka czynników. Wymieniła m.in. zmiany podatkowe, w tym obniżenie stawki PIT z 18 do 12 proc., preferencyjne formę ryczałtu od dochodów, zwolnienie od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26. roku życia, wprowadzenie 9-procentowej stawki CIT dla małych podatników. Miejską kasę uszczuplił również wzrost cen paliw, wyższe koszty obsługi długu i wzrost najniższego wynagrodzenia.

Wojda poinformowała, że w efekcie roczny ubytek w budżecie miasta to już 130 milionów złotych. Dodała, że przyszłość miasta i realizacja inwestycji, które mają służyć rozwojowi Kielc, zależą od podjęcia działań, które pozwolą na zwiększenie przychodów budżetu.

Co w planach władz Kielc? M.in. Podwyżka podatku od nieruchomości

Pierwszy punkt stabilizacji finansów miasta wiąże się z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma uniezależnić ich finanse od reform podatkowych. Zakłada ona m.in., że udział z wpływów podatku PIT i CIT będzie naliczany od dochodu podatników z danego obszaru, a także wydzielenie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. – Dzięki tym zmianom budżet miasta zyska 69 mln zł – poinformowała prezydent Kielc.

Drugim punktem planu jest zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości. Wojda zaznaczyła, że w mieście obowiązują najniższe stawki podatku od budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wśród wszystkich miast wojewódzkich. W przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości miałyby wzrosnąć: o 37 gr za 1 m kw. dla lokali mieszkalnych i dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o 23 gr za m kw. dla pozostałych gruntów oraz o 6,80 zł dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wojdy podwyższenie tych stawek ma dać dodatkowe 30 mln zł w przyszłorocznym budżecie. Projekt uchwały w tej sprawie ma być przestawiony na najbliższej sesji rady miasta.

Inwestycje w Kielcach

Prezydent Kielc zapowiedziała, że większe wpływy do budżetu pozwolą na uruchomienie „czterech istotnych z punktu widzenia mieszkańców programów inwestycyjnych”. Pierwszy to „Kielce bez dziur”. Zakłada zwiększenie liczby tzw. remontów nakładkowych, które mają szybko poprawić stan ulic. Co roku na ten cel ma być przeznaczanych 7 mln zł, a rocznie ma być remontowanych pięć ulic.

W ramach programu „Bezpieczny chodnik” w ciągu roku ma zostać wyremontowanych minimum 4 km chodników (miasto przeznaczy na to 3 mln zł). Z kolei „Przyjazny plac zabaw” zakłada modernizację minimum 15 placów zabaw przez całą kadencję. Rocznie mają być na to przeznaczane 2 mln zł.

Ostatni z programów to „Szansa dla Kielc”. Wojda podkreśliła, że chodzi o 15 inwestycji, które mają zagwarantowane dofinansowanie ze środków unijnych - ich wartość to 540 mln zł, a wkład miasta ma wynieść 86 mln zł. Wśród tych inwestycji jest m.in. budowa hali wystawienniczej Targów Kielce, uzbrajanie terenów inwestycyjnych oraz budowa parkingów wielopoziomowych i biur.

Trzeci punkt planu stabilizacji finansów miasta zakłada oszczędności. Dotyczą m.in. zmiany w funkcjonowaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, utworzenie wspólnej platformy zakupowej dla urzędu miasta i podległych jednostek, zmniejszenie kosztu wynajmu lokali i wzmocnienie roli Centrum Usług Miejskich.

Zreorganizowana zostanie także pomoc społeczna. Wojda poinformowała, że wydatki na tę dziedzinę to ponad 14 proc. bieżących wydatków miasta i są one jednymi z najwyższych w kraju. Dodała, że zmiany „nie będą oznaczały zmniejszenia jakości opieki nad osobami potrzebującymi”.

Jak podkreśliła Wojda, 18 mln zł oszczędności ma przynieść wprowadzenie Programu „Aktywnie w żłobku”. Podwyższona opłata za żłobek (1,5 tys. zł ) ma być w całości sfinansowana ze środków rządowych.

– Miasto Kielce potrzebuje stabilizacji finansowej, aby móc realizować swoje zadania, zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców, m.in. te dotyczące remontu dróg i chodników, podnosić jakość placówek oświatowych czy realizować inwestycje, także te ze wsparciem w nowej perspektywy unijnej – dodała prezydent Kielc.