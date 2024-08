Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Burmistrz: "Duża szansa dla rozwoju gminy"

Pińczów uzdrowiskiem. Ambitne plany na przyszłość

Burmistrz Pińczowa poinformował w rozmowie z PAP, że nowo powstały "Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Pińczów" obejmuje m.in. Osiedle Zdrojowe w Pińczowie oraz sołectwa: Włochy, Pasturka, Bogucice Drugie oraz Grochowiska. Włodzimierz Badurak zaznaczył, że prowadzone w ostatnich latach badania potwierdziły, że na terenie gminy znajdują się złoża naturalnych surowców leczniczych - wód siarczkowych oraz peloidu zwanego popularnie borowiną o potwierdzonych właściwościach terapeutycznych.

Badania potwierdziły również lecznicze właściwości lokalnego klimatu i panujących tam stosunki termiczno–wilgotnościowych, które są korzystne do prowadzenia klimatoterapii. Poza tym liczba godzin ze słońcem jest dla Pińczowa i okolic wyższa niż norma usłonecznienia w Europie Środkowej (więcej niż 1500 godzin w roku).

– Uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej to duża szansa dla rozwoju gminy. Staraliśmy się o to od kilku lat, ale nie poprzestajemy na tym. Widzimy rozwój naszego miasteczka - położonego w pięknym miejscu, dolinie rzeki Nidy - właśnie w kierunku uzdrowiskowym, do tego potrzebne są konkretne inwestycje – powiedział PAP Badurak. Burmistrz chce, aby w 2028 roku, z okazji 600-lecia Pińczowa, w mieście powstał pierwszy zakład uzdrowiskowy. – To spore wyzwanie, ale wierzymy, że uda nam się to zrobić – dodał samorządowiec.

Gmina będzie zabiegała o pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem takich obiektów. W przyszłych sanatoriach możliwe będzie leczenie chorób kardiologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych, czy chorób skóry. – Jednocześnie staramy się inwestować w rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną gminy, w tym m.in. budowę wielu kilometrów dróg rowerowych – powiedział Badurak. W jego planach Pińczów ma w najbliższych latach razem z pobliską gminą Busko-Zdrój, która ma już przeszło stuletnie tradycje uzdrowiskowe oraz Solcem-Zdrojem, wzmacniać markę świętokrzyskich uzdrowisk.

W Świętokrzyskiem status uzdrowiska mają Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Stara się o to także Kazimierza Wielka, gdzie działa m.in. pierwszy w regionie zewnętrzny basen termalny z wodą siarczkową oraz Czarniecka Góra (pow. konecki), która była popularnym uzdrowiskiem przed II wojną światową.