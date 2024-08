i Autor: Pixabay Zdj. ilustracyjne.

Nowość na drogach

To polskie miasto wprowadziło nowy znak drogowy. Co oznacza? Kierowcy są zaskoczeni

Specjalny znak pojawił się na drodze w Niepołomicach (woj. małopolskie). To pierwsze polskie miasto, które wprowadziło system "2-1". Jest on popularny m.in. w Danii, ale kierowcy w Polsce na widok tego znaku mogą być zaskoczeni. Co oznacza? Szczegóły w dalszej części artykułu.